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Общество

В Бишкеке начали подключать отопление. Куда звонить, если батареи холодные

В Бишкеке накануне начали подключать отопление. В ОАО «Бишкектеплосеть» отметили, что в первую очередь будут подключены социально значимые объекты.

«Подключение к центральному отоплению будет производиться в течение 3-5 дней», — добавили в компании.

Куда звонить в случае проблем с отоплением в Бишкеке:


Для абонентов ОАО «Бишкектеплосеть»:

  • кол-центр — 0312611169 или 1980;
  • диспетчерская служба — 0312568558;
  • дежурные инженеры Центрального района — 0312365719, 0312300767;
  • дежурные инженеры Южного района — 0312510622, 0312217406.

Для абонентов КП «Бишкектеплоэнерго»:

  • абонентский отдел — 0312212847;
  • кол-центр мэрии — 1840 и 1850.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209435/
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