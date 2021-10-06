В Бишкеке начали подключать отопление. Куда звонить, если батареи холодные

В Бишкеке накануне начали подключать отопление. В ОАО «Бишкектеплосеть» отметили, что в первую очередь будут подключены социально значимые объекты.
«Подключение к центральному отоплению будет производиться в течение 3-5 дней», — добавили в компании.
Куда звонить в случае проблем с отоплением в Бишкеке:
Для абонентов ОАО «Бишкектеплосеть»:
- кол-центр — 0312611169 или 1980;
- диспетчерская служба — 0312568558;
- дежурные инженеры Центрального района — 0312365719, 0312300767;
- дежурные инженеры Южного района — 0312510622, 0312217406.
Для абонентов КП «Бишкектеплоэнерго»:
- абонентский отдел — 0312212847;
- кол-центр мэрии — 1840 и 1850.