В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 122 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 676 человек, в больницах — 446. В том числе 20 человек — в крайне тяжелом состоянии, 158 — в тяжелом. Состояние 266 больных (или 59,6 процента) оценивают как средней тяжести, двое находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 90 человек, из них в Бишкеке — 40, Чуйской области — 31, Ошской − 2, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 14.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 173 тысячи 712 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.