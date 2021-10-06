В Бишкеке 6 октября облачно, дождь. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День уменьшился до 11 часов 31 минуты.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 22, жилмассив «Рухий Мурас» (улицы 2-я, 3-я), улица Суванбердиева, 102;

14.00-17.00 — отрезки улиц Хивинской, Лермонтова, Акылбекова;

9.30-12.00 — отрезки улиц Бектенова, Медерова, Карла Маркса, Карадарьинской, Скрябина, Белорусской, переулок Бийский;

9.30-19.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Лермонтова, Салиевой, Пархоменко, Буденного;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Кен-Суу, Ак-Марал, Репина), отрезки улиц Кирова, Бейшеналиевой, Зеленой, Кулиева, Пушкина, Рыскулова, 2-е Черепки, Малышева, Кудрука, Кулиева, Тимирязева, Чокморова, переулки Илийский, Беломорский;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй 15 — Чуй-17, Чуй-41 — Чуй-45), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Камбар-Ата, Шербет, Садыбакасова, Кара-Кужур, Чортекова, Жазира, Калыс-Ордо, Жоогазын, Бадахшан).

Памятные даты

Всемирный день охраны мест обитаний

Фото Данияра Сатымбаева. Гора Ботвей, Иссык-Ата

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают День охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.

Этот праздник учрежден в 1979-м в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.



Всемирный день охраны мест обитаний напоминает всему человечеству о том, что все мы являемся только частью природы и всем, что имеем, мы обязаны именно ей, и направлен на привлечение внимания мировой общественности к губительному воздействию антропогенного фактора на окружающую среду.

Начал работу Instagram

«Инстаграм» (Instagrаm) — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее пользователям снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд социальных сетей.

Разработка приложения началась в Сан-Франциско, когда студенты Кевин Систром и Майкл Кригер решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии. Instagrаm появился в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года.

Сейчас Instagram — одна из самых популярных соцсетей с миллиардом активных пользователей в месяц.



Люди, которые меняли мир

Родился государственный и общественный деятель Карике Абдраев

Родился 6 октября 1932 года в селе Корумду Иссык-Кульской области. Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.

При его непосредственном участии возрождались инфраструктура и промышленность в Иссык-Кульской и Таласской областях. В частности, на Иссык-Куле построен ряд крупных промышленных предприятий, санаториев и пансионатов, велись строительство и модернизация Курпсайской и Токтогульской ГЭС и многих других народно-хозяйственных объектов промышленности, имеющих огромное значение для экономики республики.

В 1985-м указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР назначен министром местной промышленности. Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, депутатом Верховного Совета СССР XI созыва.

Умер 10 октября 2009 года.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.