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Общество

Необычные 3D-скульптуры появились в городе Ош

В одном из офисов Оша появились необычные 3D-скульптуры. Их автор — кыргызстанский скульптор Турар Нурматов.

Когда он поделился фотографиями инсталляций в Facebook, пользователи подумали, что их подготовили для арт-выставки, настолько объекты необычно выглядели. Турар Нурматов рассказал 24.kg, что толкований у творений его команды может быть много.

«Композиции каждый может интерпретировать по-разному. Но этот заказ выполнен по заказу одной из отечественных компаний. Это будущий офис. Предприниматели в будущем планируют здесь проводить обучение, тренинги для своих сотрудников. Идеи для статуй частично мы придумали сами, а часть предложила организация», — прокомментировал Турар Нурматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209365/
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