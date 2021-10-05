Необычные 3D-скульптуры появились в городе Ош

В одном из офисов Оша появились необычные 3D-скульптуры. Их автор — кыргызстанский скульптор Турар Нурматов.

Когда он поделился фотографиями инсталляций в Facebook, пользователи подумали, что их подготовили для арт-выставки, настолько объекты необычно выглядели. Турар Нурматов рассказал 24.kg, что толкований у творений его команды может быть много.

«Композиции каждый может интерпретировать по-разному. Но этот заказ выполнен по заказу одной из отечественных компаний. Это будущий офис. Предприниматели в будущем планируют здесь проводить обучение, тренинги для своих сотрудников. Идеи для статуй частично мы придумали сами, а часть предложила организация», — прокомментировал Турар Нурматов.