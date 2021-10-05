Врачей РЦПЗ наказали за нарушение Закона «О психиатрической помощи»

В Республиканском центре психического здоровья медики получили выговор за то, что провели медицинское психиатрическое освидетельствование без согласия пациента. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, в аппарат института обратилась женщина. Она рассказала, что 93-летней Г.Е. психиатры РЦПЗ провели медицинское психиатрическое освидетельствование без ее согласия.

По запросу профильной службы института акыйкатчи в РЦПЗ создали комиссию для проведения служебного расследования. Подтвердилось, что гражданка Г.Е. не давала согласия на проведение освидетельствования ее психического здоровья. Также установлено, что вопрос о постановке Г.Е. на учет для дальнейшего диспансерного наблюдения не поднимался, и врачи-психиатры не давали рекомендаций о том, что она нуждается в диспансерном учете.

По итогам работы комиссии за допущенные нарушения требований Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (освидетельствование без согласия) врачам-психиатрам, проводившим освидетельствование гражданки Г.Е., объявили выговор.