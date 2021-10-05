COVID-19 в мире. Заразились более 235,8 миллиона, умерли более 4,8 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 490 тысяч 556 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 235 миллионов 388 тысяч 343 человека. Больше всего зараженных в США (43 миллиона 852 тысячи 255), Индии (33 миллиона 834 тысячи 702), Бразилии (21 миллион 478 тысяч 546), Франции (7 миллионов 121 тысяча 507), Великобритании (7 миллионов 972 тысячи 312), России (7 миллионов 500 тысяч), Турции (7 миллионов 267 тысяч 47), Аргентине (5 миллионов 260 тысяч 719), Иране (5 миллионов 638 тысяч 735), Колумбии (4 миллиона 963 тысячи 243), Испании (4 миллиона 965 тысяч 399), Италии (4 миллиона 683 тысячи 646) и Германии (4 миллиона 265 тысяч 1).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 808 тысяч 855. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 502 человека. В том числе в США всего скончались 703 тысячи 278 человек, Бразилии — 598 тысяч 152, Индии — 448 тысяч 997, Мексике — 279 тысяч 106, России — 207 тысяч 56, Великобритании — 137 тысяч 378 и Италии — 131 тысяча 68.

В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 852 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 970 тысяч 616, Узбекистане — 175 тысяч 715, Таджикистане — 17 тысяч 484.