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Общество

США вводят ограничения на выдачу виз для тех, кто преследует журналистов

США разработали глобальную политику ограничения выдачи американских виз в память об убитом журналисте Джамале Хашогги. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, согласно политике, Соединенные Штаты Америки могут отзывать визы, выданные тем, кто причастен к экстерриториальному преследованию журналистов, активистов или диссидентов в любой точке мира.

«Мы начали координировать усилия по предотвращению и реагированию на любые нападения правительств на журналистов, активистов и диссидентов за пределами своих стран», — заявил генсекретарь Энтони Блинкен.

Отметим, что Государственный департамент уже ввел санкции в виде визовых ограничений для 76 граждан Саудовской Аравии, причастных к преследованиям диссидентов за границами государства, включая людей, замешанных в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Напомним, Джамаля Хашогги, сотрудничавшего с The Washington Post, убили 2 октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным прокуратуры, тело журналиста расчленили и уничтожили. США, ООН и турецкие власти возложили ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин-Салмана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209244/
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