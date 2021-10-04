На кыргызском языке издан сборник классика азербайджанской литературы

Впервые на кыргызском языке издан сборник произведений классика азербайджанской литературы, крупнейшего поэта-гуманиста, драматурга-романтика и философа Гусейна Джавида «Чыгармалар». Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Кыргызстане.

К сборнику Чрезвычайный и Полномочный Посол Гидаят Оруджев написал предисловие под названием «Шекспир Востока». В нем сказано, что издание послужит культурному взаимообогащению народов двух братских стран.

«Гусейн Джавид является выдающейся личностью. Он еще более приумножил славу азербайджанской и восточной поэзии и привнес в нее идеи тюркизма. Именно он стал основоположником романтизма, первооткрывателем жанра стихотворной драмы и трагедии в национальной литературе», — отметили в диппредставительстве.

Поэт и мыслитель прожил очень яркую, но трагическую жизнь. Он открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана, оказал сильное влияние и на развитие национального театра. Гусейн Джавид оставил богатое творческое наследие. Плоды его таланта стали настоящим национальным достоянием.

Благодаря искусному переводу и большому труду поэта Кожогелди Култегина, а также филолога-тюрколога Калмамата Куламшаева кыргызские читатели смогут прикоснуться к творчеству одного из лучших и известных миру поэтов Азербайджана, ближе познакомиться с его богатым внутренним миром и глубокими философскими мыслями.