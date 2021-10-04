COVID-19 в мире. Заразились более 234,8 миллиона, умерли более 4,8 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 184 тысячи 597 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 234 миллиона 897 тысяч 787 человек. Больше всего зараженных в США (43 миллиона 683 тысячи 48), Индии (33 миллиона 813 тысяч 903), Бразилии (21 миллион 468 тысяч 121), Франции (7 миллионов 120 тысяч 214), Великобритании (7 миллионов 937 тысяч 810), России (7 миллионов 474 тысячи 850), Турции (7 миллионов 208 тысяч 851), Аргентине (5 миллионов 259 тысяч 738), Иране (5 миллионов 624 тысячи 128), Колумбии (4 миллиона 962 тысячи 54), Испании (4 миллиона 961 тысяча 128), Италии (4 миллиона 682 тысячи 34) и Германии (4 миллиона 260 тысяч 494).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 801 тысячи 353. За трое суток показатель вырос на 18 тысяч 713 человек. В том числе в США всего скончались 701 тысяча 169 человек, Бразилии — 597 тысяч 948, Индии — 448 тысяч 817, Мексике — 278 тысяч 592, России — 206 тысяч 179, Великобритании — 137 тысяч 338 и Италии — 131 тысяча 31.

В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 783 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 968 тысяч 975, Узбекистане — 175 тысяч 267, Таджикистане — 17 тысяч 484.