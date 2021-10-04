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Общество

Два приза завоевали фильмы из Кыргызстана на кинофестивале «Киношок»

В Анапе завершился фестиваль кино стран СНГ и Балтии «Киношок». Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

Лучшим саундтреком в конкурсе полнометражных фильмов признана музыка Баласагына Мусаева к черно-белой драме «Дорога в Эдем».

Приз за лучшую мужскую роль достался Болоту Тентимишову, сыгравшему в фильме «Озеро» режиссера Эмиля Атагельдиева.

В конкурсную программу полнометражного кино нынешнего года вошли 12 фильмов из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Эстонии, Армении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209161/
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