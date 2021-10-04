В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 152 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 712 человек, в больницах — 440. В том числе 23 человека — в крайне тяжелом состоянии, 144 — в тяжелом. Состояние 270 больных (или 61,3 процента) оценивают как средней тяжести, трое находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 67 человек, из них в Бишкеке — 34, Оше — 1, Чуйской области — 10, Ошской − 2, Таласской — 1, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 5.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 173 тысячи 538 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.