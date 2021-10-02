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Общество

В Анкаре проходит фотовыставка о Кыргызстане

В здании Союза палат и бирж в Анкаре проходит фотовыставка о Кыргызстане. Об этом сообщили в МИД.

По его данным, в честь 30-летия независимости КР 30 сентября в здании Союза палат и бирж Турции (ТОВВ) открылась фотовыставка, организованная посольством Кыргызстана совместно с ТОВВ. Она продлится до 5 октября.

Представлены 60 фотокартин, на которых запечатлены исторические достопримечательности, ландшафты страны, национальные виды спорта, отражающие древнюю историю, богатую культуру, живописную природу и традиционный быт КР, а также композиции из эпоса «Манас».

Посол Кубанычбек Омуралиев проинформировал о возможности беспошлинного экспорта 6 тысяч 200 и 3 тысяч 200 наименований продукции по программам ВСП+ и ВСП на рынки ЕС и США и призвал турецкое бизнес-сообщество инвестировать в нашу республику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209104/
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