Кыргызстан будет поставлять в Индию золото, сухофрукты и смолу

Кыргызская Республика стала фокусной страной седьмого ежегодного бизнес-форума SpeedNetworking, организованного Бомбейской ассоциацией промышленников. Об этом сообщает МИД.

Принимавший участие в мероприятии посол Кыргызстана в Индии Асеин Исаев рассказал об инвестиционных и туристических возможностях страны, а также о перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

Достигнуты договоренности о ежегодных поставках сухофруктов из КР до 100 тонн и асафетиды (смолы) до 400 тонн ежегодно.

Кроме того, стороны условились, что до конца года в Кыргызстан приедет бизнес-делегация из Индии. Планируется обсудить вопросы инвестиций в строительство гостиниц, а также приключенческий туризм исключительно для представителей богатых слоев. В этих целях индийская сторона сообщила о планах организовать чартерный рейс по маршруту Мумбаи — Бишкек для организации визита.

Кроме того, в КР прибудут представители Болливуда и ряда других киностудий для изучения съемочных мест и ландшафтов, а также для снятия фильмов и музыкальных клипов.

Планируется открыть зал по торгово-экономическим и инвестиционным возможностям Кыргызской Республики на базе офиса Индийско-Евразийского торгового совета.

МИД уточняет, что обсуждены возможности экспорта золота из Кыргызстана в Индию для изготовления ювелирных изделий и еще ряда полезных ископаемых, добываемых в КР.