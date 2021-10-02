Кыргызстан, охваченный огнем. К чему привела реформа пожарной службы

В Кыргызстане с начала года произошло больше 1 тысячи 900 пожаров. Каждое пятое возгорание приходится на Бишкек. Только за последнюю неделю в столице пламя уничтожило три кафе. Горят рынки, объекты бизнеса и частные дома.

Фото предоставлено собеседником редакции. Узакбек Байызбеков



Ветеран противопожарной службы полковник Узакбек Байызбеков уверяет: причина роста количества происшествий и тяжесть их последствий кроются не только в человеческой халатности. Происходящее — закономерный итог непродуманных реформ. В интервью 24.kg опытный огнеборец поделился своим мнением о происходящем.

— Узакбек Асымбекович, с чего начинается противопожарная безопасность?

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— Вопреки ожиданиям многих начинается она не с огнетушителя на пожарном щите, хотя это, безусловно, тоже важная часть, а с выбора места для будущего здания или объекта и его проектировки. В советское время над этим работали целые институты. Процесс жестко контролировался пожарными. Каждый строит, как хочет и из чего хочет. Экономия подталкивает бизнесменов к использованию дешевых, пожароопасных материалов и нарушениям норм.

— Выходит, никакого контроля нет?

— Сегодня с этим большие проблемы. Часто вы слышите о том, что где-то были заблаговременно выявлены нарушения пожарной безопасности?

Как правило, о просчетах у нас говорят стоя уже на пепелище. А куда до этого смотрели проверяющие? Вопрос, впрочем, риторический.

Раньше для этой важнейшей государственной задачи существовал один орган — Главное управление государственной противопожарной службы МВД, позже ставшее агентством государственной противопожарной службы при МЧС.

Этот орган координировал все составляющие тушения и ликвидации пожаров, вел политику в области обеспечения пожарной безопасности страны.

Фото пресс-службы МЧС. Пожарные на тушении возгорания



Осуществлял постоянный мониторинг противопожарного состояния всех объектов и жилого сектора. С учетом всех факторов обновлял законодательные противопожарные акты, курировал пожарную безопасность, составлял и отрабатывал оперативную документацию по пожарам, вел анализ.

И, самое главное, этот орган грамотно и умело тушил возникшие пожары, проводил дознания по делам о них. Проводил огромную несоизмеримую работу по профилактике.

— Хотелось бы понять это на примерах...

— Для наглядности. При приеме нового объекта в эксплуатацию пожарным надзором составлялись планы и карточки его пожаротушения, которые позже отрабатывались личным составом частей, чтобы в будущем успешно тушить возможные возгорания. В случае ЧП пожарные приезжали на место, как бойцы, имея на руках свежие разведданные. Проводились проверки, оперативно вносились корректировки в планы тушения.

Фото пресс-службы МЧС. Пожарные на тушении возгорания



Сегодня огнеборцы приезжают на объекты, не имея никакого представления о том, что их ждет на месте. Решения приходится принимать на ходу. На это уходит драгоценное время. Это как бросить армию в атаку на противника, не имея никаких разведданных. Безусловно, в бою они начнут ориентироваться, но какой ценой...

— На ваш взгляд, когда начался развал противопожарной службы?

— В 2011 году с передачи функций надзора Госэкотехинспекции. Последний гвоздь в крышку гроба службы вбили в 2017-м, ликвидировав Агентство государственной противопожарной службы и полностью передав его МЧС. Органы гражданской защиты переехали в здания пожарных частей, что очень странно.

Гражданская защита должна заниматься тушением возгораний за городом — поля, леса и прочее, а пожарные должны сохранять от огня город и его постройки.

Теперь же все смешали в одну кучу. Люди вынуждены выполнять не свойственные им функции. У нас пожарные теперь работают и санитарами, и водолазами. И все во благо оптимизации средств, которая по факту оборачивается возгораниями, ошибками и многомиллионными убытками.

— По правде говоря, недовольство пожарных от слияния с МЧС приходилось слышать и раньше...

— Да. Потому что тем самым была нарушена преемственность, выстраиваемая не одно десятилетие. Потому что началась чехарда. Вследствие недальновидной кадровой политики пожарными зачастую стали командовать люди, у которых отсутствуют знания и навыки работы на пожарах.

Незнание особенностей пожарной техники, специфики и тонкостей дела все чаще стало приводить к неквалифицированным тушениям, к тому, что техника начала выходить из строя.

При первой волне коронавируса пожарные машины привлекли к обработке городских улиц раствором хлора. Не знаю, в чью голову пришла такая идея.

Машины и их оборудование не предназначены для таких задач и таких растворов. В республике имеется 200 пожарных автомашин, из них 55 относительно новые, их получили в 2008 году. Эту технику надо было беречь как зеницу ока! А по итогу и вовсе выяснилось, что все эти мероприятия были бессмысленны. Ущерб, нанесенный оборудованию, кто-то подсчитывал? Конечно, нет...

К великому сожалению, пока не будут руководить пожарными подразделениями специалисты пожарного дела, которые знают особенности работы, имеют жизненный опыт, ситуация не улучшится.

— И какой выход видите вы?

— На данном этапе реформирования госорганов необходимо создать главное управление государственной противопожарной службы при МЧС с функциями надзора, профилактики и тушения пожаров с введением государственной политики в области пожарной безопасности. В настоящее время есть возможность создания такого органа без дополнительных финансовых нагрузок для государства. Этот орган можно создать на базе противопожарных частей МЧС.

Фото пресс-службы МЧС. Пожарные на тушении возгорания



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Кыргызстан — горная страна, и горные пожары у нас неизбежны. Для борьбы с ними должны быть созданы специальные подразделения, оснащенные спецсредствами. Использование основных средств и сил тушения противопожарных частей МЧС неэффективно! Техника не приспособлена, и личный состав не имеет необходимой подготовки. Для тушения горных пожаров на севере нужно привлекать военнослужащих Государственного центра подготовки спасателей, оснастив их средствами тушения и обучив. На юге Кыргызстана для этого можно привлечь Республиканский отряд спасателей Оша и воинские подразделения МЧС.

Если этого не сделать, то количество пожаров так и будет расти. Техника все чаще будет давать отказы, а люди ошибаться. Личный состав сегодня испытывает огромные моральные и физические нагрузки. Печально и то, что руководство потеряло связь с нами — со старшим поколением, ветеранами, которые благодаря своему опыту готовы помочь.