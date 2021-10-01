19:06
USD 84.80
EUR 98.40
RUB 1.17
Общество

Спустя восемь лет возобновлен рейс из Стамбула в город Ош

В международном аэропорту «Ош» торжественно встретили первый рейс за последние восемь лет, прибывший из Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Манас».

По традиции самолет «Боинг 737» авиакомпании «Пегасус» встретили водяной аркой.

«Сегодняшний день можно назвать историческим, так как возобновили рейс по маршруту Стамбул — Ош — Стамбул. Восемь лет рейсы в этом направлении не выполнялись. Это позволит также повысить экономический потенциал и туристический сектор страны», — заявил заместитель председателя по региональным аэропортам ОАО «МАМ» Абдималик Бусурманкулов.

В свою очередь представитель по продажам авиакомпании «Пегасус» Юсуф Эрман отметил, что работа над открытием рейса велась два года. «Открытие рейса удовлетворит существующий спрос в авиаперевозках среди пассажиров наших государств и Ферганской долины, что даст возможность для дальнейшего транзита через Стамбул в 19 государств мира и 22 города Турции. Также это большая реклама Оша и туристических мест всего южного региона Кыргызстана», — сказал он.

пресс-службы ОАО «МАМ»
Фото пресс-службы ОАО «МАМ»

Отмечается, что в Ош из Стамбула прилетели 130 пассажиров. Обратным рейсом в Стамбул улетели 155 пассажиров. Рейс станет регулярным и будет выполняться три раза в неделю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209020/
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
Аэропорт «Манас» хочет купить оружие и патроны почти на 2 миллиона сомов
У депутата в аэропорту потерялся чемодан, он обвинил Минтранс в плохой работе
Остановите гонки байкеров! Около 100 человек перекрыли дорогу в аэропорт «Манас»
Аэропорт «Манас» заработал на рейсах с пакистанцами $540 тысяч
В аэропорту «Манас» кыргызстанка пыталась вылететь в Турцию по чужому паспорту
Отмену бесплатной парковки у аэропорта «Манас» признали нарушением
Нехватка авиатоплива в аэропорту «Манас» все-таки есть. Подтверждает Nordwind
В аэропорту «Манас» заверяют, что проблем с топливом нет
В международном аэропорту «Манас» нет топлива. Самолеты не могут дозаправиться
С 16 июля возобновляется рейс по маршруту Шарджа — Бишкек — Шарджа
Популярные новости
Талибы перебросили тысячи военнослужащих на&nbsp;границу с&nbsp;Таджикистаном Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном
В&nbsp;Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси В Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси
Таджикистан направил в&nbsp;Кыргызстан письмо с&nbsp;просьбой открыть границы Таджикистан направил в Кыргызстан письмо с просьбой открыть границы
В&nbsp;Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут &#8470;&nbsp;9. Схема В Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут № 9. Схема
Бизнес
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет сеть 4G&nbsp;во&nbsp;всех регионах страны! Мобильный оператор О! расширяет сеть 4G во всех регионах страны!
In&nbsp;Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от&nbsp;контрафактных смартфонов In Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от контрафактных смартфонов
1 октября, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставка-ярмарка, опера-дастан и театральный вечер Афиша Бишкека на выходные: выставка-ярмарка, опера-даст...
18:45
Минэнерго: Электроэнергию в медучреждения будут подавать бесперебойно
18:45
В Кыргызстане закрылся проект «Академия креативных профессий»
18:39
MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
18:30
2 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет