Спустя восемь лет возобновлен рейс из Стамбула в город Ош

В международном аэропорту «Ош» торжественно встретили первый рейс за последние восемь лет, прибывший из Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Манас».

По традиции самолет «Боинг 737» авиакомпании «Пегасус» встретили водяной аркой.

«Сегодняшний день можно назвать историческим, так как возобновили рейс по маршруту Стамбул — Ош — Стамбул. Восемь лет рейсы в этом направлении не выполнялись. Это позволит также повысить экономический потенциал и туристический сектор страны», — заявил заместитель председателя по региональным аэропортам ОАО «МАМ» Абдималик Бусурманкулов.

В свою очередь представитель по продажам авиакомпании «Пегасус» Юсуф Эрман отметил, что работа над открытием рейса велась два года. «Открытие рейса удовлетворит существующий спрос в авиаперевозках среди пассажиров наших государств и Ферганской долины, что даст возможность для дальнейшего транзита через Стамбул в 19 государств мира и 22 города Турции. Также это большая реклама Оша и туристических мест всего южного региона Кыргызстана», — сказал он.

Фото пресс-службы ОАО «МАМ»

Отмечается, что в Ош из Стамбула прилетели 130 пассажиров. Обратным рейсом в Стамбул улетели 155 пассажиров. Рейс станет регулярным и будет выполняться три раза в неделю.