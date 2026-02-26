На каком этапе строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта «Ош»

В ходе рабочей поездки в город Ош министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса на территории международного аэропорта «Ош». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, общая площадь аэровокзального комплекса составляет 26 тысяч квадратных метров. Здание состоит из шести блоков. Строительные работы начали 25 апреля 2025 года.
«Министр подчеркнул необходимость качественного и своевременного завершения строительства, оперативного внесения изменений в проектно-сметную документацию, а также усиления темпов работ за счет увеличения численности рабочих», — отметили в пресс-службе.
В настоящее время на объекте задействовано около 120 рабочих. Планируется увеличить их численность вдвое.