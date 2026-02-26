11:19
Общество

На каком этапе строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта «Ош»

В ходе рабочей поездки в город Ош министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса на территории международного аэропорта «Ош». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, общая площадь аэровокзального комплекса составляет 26 тысяч квадратных метров. Здание состоит из шести блоков. Строительные работы начали 25 апреля 2025 года.

На сегодня монолитные работы выполнили на 95 процентов. Монтаж инженерных сетей в подвальной части здания, включая системы электроснабжения, вентиляции, канализации, водоснабжения и противопожарного водопровода, завершен на 80 процентов. Работы на первом этаже временно приостановлены в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию.

«Министр подчеркнул необходимость качественного и своевременного завершения строительства, оперативного внесения изменений в проектно-сметную документацию, а также усиления темпов работ за счет увеличения численности рабочих», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время на объекте задействовано около 120 рабочих. Планируется увеличить их численность вдвое.
