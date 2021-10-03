Неделя-24. Бишкек во мраке, но с новыми ценами на проезд

Запрет на уличное и рекламное освещение в вечернее и ночное время будет действовать весь осенне-зимний период. Об этом заявил председатель Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев. По его словам, анализ потребления электроэнергии выявил, что небытовые абоненты тратят свет нерационально. При этом в Нацэнергохолдинге нет точных данных, сколько удастся сэкономить на запрете на уличное и рекламное освещение.

Проезд в общественном транспорте Бишкека подорожает с 1 ноября. Депутаты БГК поддержали проект постановления об этом. Проезд в троллейбусах и автобусах вне зависимости от формы собственности будет стоить 11 сомов, в маршрутных такси — 15 сомов.

Глава Национального банка Толкунбек Абдыгулов покинул должность. На этом посту он работал семь лет. На его место предложили Кубанычбека Боконтаева, Жогорку Кенеш успел одобрить его кандидатуру. Подробнее ознакомиться с карьерой нового председателя Нацбанка можно здесь.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Кого заставили поделиться миллионами с государством

Фото 24.kg. К сожалению, толком никто так и не отчитался, куда же пошли эти деньги

В Кыргызстане бывшие чиновники, оказавшиеся за решеткой, стали добровольно перечислять помощь государству. Это позволяет им выходить на свободу до решения суда. Такую практику в народе назвали кустуризацией. Определение получило популярность, когда президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев стали говорить, что коррупционеры и взяточники обязательно «срыгнут» награбленное. 24.kg вспомнило, кто за неполный год добровольно перечислил государству огромные суммы денег.

Чолпон Джакупова о судьях, выполняющих неприличные поручения

В Кыргызстане завершился проект «Доверие суду». Цель важная — вернуть общественное доверие к судебной системе. Очевидно, что этого не произошло. Судьям не доверяют. Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова была на закрытии программы. Как член Совета по реформированию судебной системы, она хотела выступить перед служителями Фемиды. Но ей не дали слова. «Реформирование судов в Кыргызстане превратилось в междусобойчик. Миллионы бюджетных и донорских средств фактически тратятся впустую», — заявила Чолпон Идиновна 24.kg.

Дело «Кумтора»: засекреченное предприятие и странные обвинения

Фото «Кумтор Голд Компани». Ранее открытая компания теперь стала одним из самых секретных объектов республики

Прошло почти пять месяцев с того момента, как на «Кумторе» ввели внешнее управление. С тех пор никаких данных о том, как работает «Кумтор Голд Компани», нет. Пресс-служба внешнего управляющего регулярно делится сообщениями, но понять по ним истинное положение дел на предприятии невозможно. Данные о добыче золота на руднике и выплатах в бюджет засекретили. О ситуации в материале «Тайны «Кумтора». Почему от нас скрывают, как работает стратегический объект».

Расследование уголовного дела по «Кумтору» набирает обороты. В СИЗО ГКНБ оказалось множество известных политиков, которые когда-то работали в высших эшелонах власти. Один из них — экс-премьер-министр Темир Сариев. По версии следствия, он значительно занизил экологический ущерб от работы рудника «Кумтор». Подробнее — «Дело «Кумтора». Почему обвинения несостоятельны на примере Темира Сариева».

Зачем Бишкек лишили уличного освещения

Фото 24.kg. А вот на ночном освещении «Белого дома», где находится Жогорку Кенеш, экономить не стали

Власти Кыргызстана продолжают фонтанировать идеями, одна другой «креативнее». Вслед за попытками повысить тарифы на электроэнергию с введением повышающего коэффициента для промышленников, что, по мнению экспертов, может привести к краху многих предприятий и поставит бизнес в безвыходное положение, Нацэнергохолдинг ввел новые ограничения. О ситуации в материале «Запрет на освещение. От сомнительной инициативы чиновников никакой экономии нет».

Битва с дурманом

Программы снижения вреда от наркотиков наша страна начала внедрять в 2002 году одной из первых в Центральной Азии. Главная цель — сохранить человеку жизнь и здоровье, обеспечить возможность сдавать анализы на ВИЧ, гепатит С, получать своевременную адекватную медицинскую и правовую помощь без стигмы и унижений. Подробнее в материале «Новые наркотики требуют других подходов, или Есть ли жизнь после зависимости».

Как кыргызстанцу устроиться на госслужбу

Фото 24.kg. Кабинет тестирования на полиграфе

Полиграф, тест на логику, компьютерное тестирование на знание законов. Чтобы попасть на государственную службу, нужно даже подтвердить уровень IQ. Новые правила действуют с прошлого года. Журналист 24.kg выяснил, как происходит отбор будущих чиновников.

Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат

Разговоры о том, что министр инвестиций покинет пост и пойдет на парламентские выборы, ходили давно. Теперь это подтвердилось. Алмамбет Шыкмаматов рассказал 24.kg, почему решил баллотироваться, а также об отношениях с президентом, политических спекулянтах и выборах в Жогорку Кенеш.

Эльдар Сайфутдинов о Кыргызстане и новых проектах

Фото из интернета. Российский режиссер Эльдар Сайфутдинов

В Кыргызстан приехал известный российский режиссер-постановщик Эльдар Сайфутдинов. Кроме того, он имеет большой опыт работы с лучшими площадками России и Европы, популярными артистами и спортсменами. В портфолио режиссера телевизионные шоу по заказу федеральных каналов РФ. Эльдар Сайфутдинов — креативный продюсер и куратор фестиваля художественной гимнастики «Алина». В интервью 24.kg он рассказал о впечатлениях от республики, людях и новом грандиозном проекте, который планируется реализовать в КР.

Почему элитные особняки больше не в моде

Власти Кыргызстана рапортуют о борьбе с коррупцией, чуть ли не каждую неделю появляются сообщения о громких задержаниях бывших и нынешних чиновников. В том числе сообщается и об их элитной жилплощади. Корреспондент 24.kg выяснила, как кустуризация сказалась на рынке жилья.

Советы: как взять потребительский кредит и уберечься от плохих юристов

Фото 24.kg. Чаще всего такие кредиты берут на покупку машины, ремонт домов и квартир, мебель, бытовую технику, отдых, оплату учебы

Когда предстоит крупная покупка, а нужной суммы нет, логичным решением выглядит потребительский кредит. Но эксперты предупреждают: надо хорошо подумать, прежде чем его брать. Стоит все просчитать, изучить предложения банков и микрофинансовых организаций и взвесить все за и против. Подробнее — «Потребительский кредит. Все, что нужно о нем знать».

Назгуль Н. чуть не лишилась двухкомнатной квартиры. Женщина подала иск в суд, наняла адвоката, подписала доверенность на его имя и ждала, что юрист поможет ей отстоять жилье. Однако представитель ее интересов никак не мог приступить к делу: то болел, то уезжал из города на похороны или поминки. И так затянул дело почти на полгода. О ситуации в материале «Обещают золотые горы. Как не стать жертвой недобросовестных юристов и адвокатов».

Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg

Фото Мамасалы Ташматова. Утренний Иссык-Куль

На дворе выходные, и самое время отправиться в путешествие по Кыргызстану. Помогают же нам в этом наши авторы — те, кто делится увиденным и запечатленным на фото или видео. Подробнее — «Мгновения жизни. Утренний Иссык-Куль и нарынское джайлоо».

Как обезопасить себя и выжить в аварии

Ни дня не обходится без новостей о жутких авариях на дорогах. Ранее начальник ГУОБДД Азамат Исраилов сообщал, что в стране за восемь месяцев произошло 4 тысячи 637 ДТП, в них погибли 497 человек, пострадали 6 тысяч 900 граждан. 24.kg с управлением Патрульной службы милиции Бишкека подготовило советы для кыргызстанцев, как выжить в авариях.