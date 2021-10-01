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Общество

Европейский суд по правам человека запретил депортировать из РФ Валентину Чупик

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил депортировать из России в Узбекистан правозащитницу Валентину Чупик как минимум до 17 октября. Решение суда опубликовала адвокат Дарья Тренина на своей странице в Facebook.

По ее словам, ЕСПЧ применил по делу Валентины Чупик 39-е правило. Оно заключается в запрете государству совершать действия, которые могут привести к причинению существенного и непоправимого ущерба жизни и здоровью, либо в указании государству на необходимость предотвратить ущерб такого рода. В большинстве случаев 39-е правило применяется от приостановки экстрадиции или высылки.

25 сентября сотрудники ФСБ задержали Валентину Чупик в аэропорту Шереметьево. МВД лишило правозащитницу статуса беженца, а ФСБ запретила ей въезд в Россию до сентября 2051 года.

Валентина Чупик — уроженка Узбекистана. На родине она так же активно занималась правозащитной деятельностью. Несколько лет назад покинула страну после того, как стала получать угрозы от сотрудников спецслужб. Валентина Чупик написала на них заявление. Ее знают десятки тысяч мигрантов. Она вместе с юристами оказывает им правовую помощь, постоянно выезжала в полицейские участки, если выходцев из государств Центральной Азии задерживали без оснований.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208988/
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