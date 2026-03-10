23:43
Общество

Казахстан может массово депортировать россиян, уехавших из-за войны

Комитет национальной безопасности Казахстана расследует большое уголовное дело о поддельных разрешениях на временное пребывание (РВП), пишет Meduza.

Это дело может стать причиной депортации многих россиян, приехавших в страну из-за войны. Об этом сообщает проект «Слово защите» со ссылкой на правозащитников, помогающих людям, уехавшим из РФ.

По их словам, свидетелями по делу проходят «десятки россиян мужского пола и призывного возраста». Расследование началось в конце февраля 2026 года, следователи «допрашивают трех-четырех человек за раз».

«Правозащитники настоятельно рекомендуют всем фигурантам уголовного дела о фальшивых РВП в срочном порядке покинуть Казахстан, пока это можно сделать самостоятельно и не быть депортированными в Россию», — отмечает проект «Слово защиты».
