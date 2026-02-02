Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене

Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины Александра Качкуркина по обвинению в госизмене. Об этом сообщил правозащитный проект «Первый отдел».

Фото правозащитного проекта «Первый отдел». Казахстан депортировал в Россию Александра Качкуркина по обвинению в госизмене

По его данным, Александр Качкуркин проживал в последние годы в Алматы. После высылки из республики мужчину арестовали по уголовному делу о государственной измене.

Александр Качкуркин — гражданин Украины, родился и вырос в Крыму. В 2014 году ему также оформили российское гражданство. По политическим причинам он решил покинуть РФ и переехал в РК.

Работал DevOps-инженером и IT-разработчиком. До задержания был занят в нескольких проектах, в том числе сотрудничал с OpenAI, разработчиком языковых моделей GPT.

Как следует из заявления начальника управления полиции Бостандыкского района Алматы Дидара Аханова от 28 января 2026-го, имеющегося в распоряжении «Первого отдела», Александра Качкуркина привлекли к административной ответственности по двум эпизодам — за переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в закрытом помещении.

На основании этих материалов полиция обратилась в суд с требованием выслать Качкуркина, указав на «неуважение к законам и суверенитету Республики Казахстан» и необходимость «пресечения и предупреждения правонарушений».

После прибытия в Россию Александра Качкуркина задержали и доставили в суд. Мещанский суд Москвы 31 января избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по статье 275 «Государственная измена» УК РФ.