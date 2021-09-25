Правозащитник Валентина Чупик задержана в Шереметьево. Ей грозит депортация

Известная правозащитница, многие годы помогающая трудовым мигрантам из стран Центральной Азии в России, Валентина Чупик задержана сегодня в аэропорту Шереметьево.
По данным ее коллег, она возвращалась из Армении. Около двух часов ночи была задержана в аэропорту.
Валентина Чупик — уроженка Узбекистана. На родине она так же активно занималась правозащитной деятельностью. Несколько лет назад покинула страну после того, как стала получать угрозы от сотрудников спецслужб. Валентина Чупик написала на них заявление.
Ее знают десятки тысяч мигрантов. Она вместе с юристами оказывает им правовую помощь, постоянно выезжала в полицейские участки, если выходцев из стран Центральной Азии задерживали без оснований.