Правозащитник Валентина Чупик задержана в Шереметьево. Ей грозит депортация

Известная правозащитница, многие годы помогающая трудовым мигрантам из стран Центральной Азии в России, Валентина Чупик задержана сегодня в аэропорту Шереметьево.

По данным ее коллег, она возвращалась из Армении. Около двух часов ночи была задержана в аэропорту.

«Ей выдали уведомление о лишении ее статуса беженца и запрете на въезд до 2051 года. После того как она сообщила о задержании на границе и прислала фото документов, связь с ней была потеряна. Предполагаем, что сейчас она находится в спецприемнике. Подозреваем, что ее готовят к высылке в Узбекистан», — говорится в сообщении правозащитников.

Фото из интернета. Валентина Чупик

Валентина Чупик — уроженка Узбекистана. На родине она так же активно занималась правозащитной деятельностью. Несколько лет назад покинула страну после того, как стала получать угрозы от сотрудников спецслужб. Валентина Чупик написала на них заявление.

Ее знают десятки тысяч мигрантов. Она вместе с юристами оказывает им правовую помощь, постоянно выезжала в полицейские участки, если выходцев из стран Центральной Азии задерживали без оснований.