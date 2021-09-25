13:59
USD 84.80
EUR 99.52
RUB 1.16
Происшествия

Правозащитник Валентина Чупик задержана в Шереметьево. Ей грозит депортация

Известная правозащитница, многие годы помогающая трудовым мигрантам из стран Центральной Азии в России, Валентина Чупик задержана сегодня в аэропорту Шереметьево.

По данным ее коллег, она возвращалась из Армении. Около двух часов ночи была задержана в аэропорту.

«Ей выдали уведомление о лишении ее статуса беженца и запрете на въезд до 2051 года. После того как она сообщила о задержании на границе и прислала фото документов, связь с ней была потеряна. Предполагаем, что сейчас она находится в спецприемнике. Подозреваем, что ее готовят к высылке в Узбекистан», — говорится в сообщении правозащитников.

из интернета
Фото из интернета. Валентина Чупик

Валентина Чупик — уроженка Узбекистана. На родине она так же активно занималась правозащитной деятельностью. Несколько лет назад покинула страну после того, как стала получать угрозы от сотрудников спецслужб. Валентина Чупик написала на них заявление.

Ее знают десятки тысяч мигрантов. Она вместе с юристами оказывает им правовую помощь, постоянно выезжала в полицейские участки, если выходцев из стран Центральной Азии задерживали без оснований.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208338/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Федерация мигрантов России: Период упрощенного пребывания в стране не продлят
Выходцы из Центральной Азии склоняли трудовых мигрантов к терроризму
Выборы-2021. Только 1,5 процента мигрантов из Кыргызстана голосуют в России
В Москве арестовали кыргызстанцев и таджикистанцев. Обвиняют в терроризме
Кыргызстанца вторые сутки держат в аэропорту Казани из-за нарушения ПДД
В Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки
Кыргызстанцев в России обманули на 246 тысяч рублей. Обещали гражданство
Москва нуждается в мигрантах-строителях. Не хватает 200 тысяч человек
В Красноярском крае задержали нелегальных мигрантов, в том числе кыргызстанцев
В России предложили создать трудовые лагеря для мигрантов
Популярные новости
Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой
В&nbsp;Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки В Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки
В&nbsp;Кемине девушка покончила с&nbsp;собой. Родные считают, что ее&nbsp;убили В Кемине девушка покончила с собой. Родные считают, что ее убили
Мужчина подрался с&nbsp;представителями ЛГБТ в&nbsp;ночном клубе Бишкека Мужчина подрался с представителями ЛГБТ в ночном клубе Бишкека
Бизнес
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
Промышленность способствует экономическому росту в&nbsp;Индии во&nbsp;время пандемии Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
25 сентября, суббота
13:53
Правозащитник Валентина Чупик задержана в Шереметьево. Ей грозит депортация Правозащитник Валентина Чупик задержана в Шереметьево....
13:17
Убийство контрактника. В Генпрокуратуре обнародовали новую информацию
13:00
Потребительский кредит. Все, что нужно о нем знать
12:40
В Кыргызстане на полив озимых выделят более 300 миллионов кубометров воды
12:23
В Бишкеке неправильно настроенный светофор создает автомобильный затор