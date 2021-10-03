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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 1 тысяча 179 человек, 168 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 179 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 743 человека, в больницах — 436. В том числе 21 человек — в крайне тяжелом состоянии, 147 — в тяжелом. Состояние 258 больных (или 59,1 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 86 человек, из них в Бишкеке — 35, Оше — 1, Чуйской области — 27, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 173 тысячи 471 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208923/
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