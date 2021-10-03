В Кыргызстане за сутки выявили 60 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 28 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 11, Таласской — 4, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 3, Нарынской — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 178 тысяч 740 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.