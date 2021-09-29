Генерал-адъютант из США встретился с министром ЧС Кыргызстана. Зачем?

Генерал-адъютант Национальной гвардии штата Монтана, генерал-майор Дж. Петер Хронек вместе с временным поверенным в делах США Сонатой Коултер встретился с министром чрезвычайных ситуаций Бообеком Ажикеевым, а также с первым заместителем министра иностранных дел Нураном Ниязалиевым. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов.

По его данным, это был официальный визит, в ходе которого генерал-майор Хронек также встретился с начальником Генерального штаба генерал-майором Эрлисом Тердикбаевым, директором Государственной пограничной службы генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и посетил бригаду Кой- Таш вместе с официальными лицами Кыргызстана для наблюдения за полигонами Минобороны.

Генерал-майор Хронек подтвердил давнюю приверженность правительства США обеспечению безопасности, независимости, суверенитета и территориальной целостности КР. Он также подчеркнул более чем 25-летнее партнерство между Национальной гвардией Монтаны и Кыргызской Республикой и желание углубить сотрудничество в областях готовности к чрезвычайным ситуациям, гуманитарной помощи и безопасности между США и Кыргызской Республикой.