22:46
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Общество

Новую систему по очистке воды установили в 10 селах и жилмассивах страны

В 10 населенных пунктах страны установили новую систему по очистке воды. Об этом сообщили в Национальной академии наук.

По ее данным, работа проведена в рамках научно-исследовательского проекта «Исследование географических особенностей качества водных ресурсов в целях обеспечения питьевой водой населения Кыргызстана» и выполнена Научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды.

Системы по очистке воды созданы Институтом зеленых и интеллектуальных технологий НАН на основе анализа воды из источников водоснабжения сел.

Системы, обеспечивающие чистой питьевой водой более 15 тысяч человек, установлены в жилмассиве «Бугу-Эне-Багыш» (Бишкек), специальном социальном учреждении для пожилых людей в селе Нижняя Серафимовка, селах Чет-Булак Тогуз-Тороуского района, Сары-Ой Нарынского района, Кольцо (город Сулюкта), Липенка Джети-Огузского района, Туйто Бакай-Атинского района, Сасык-Ункур Араванского района, Боксо-Жол Узгенского района, Чкалова Базар-Коргонского района.

Ранее такая система установлена в селе Достук Аламединского района.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208684/
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
Генерал-адъютант из США встретился с министром ЧС Кыргызстана. Зачем?
Кыргызстан и Италия активизируют двустороннее сотрудничество
«Орел и решка» о Кыргызстане. В МИД анонсировали еще один выпуск
СУАР КНР окажет Кыргызстану гуманитарную помощь в виде СИЗ и продовольствия
В Бишкеке пройдет 10-е заседание кыргызско-турецкой межправкомиссии
Цифра дня. 775 человек получили за неделю гражданство Кыргызстана
55 процентов кыргызстанцев считают отношения с Таджикистаном плохими. Соцопрос
В Кыргызстане для французской телекомпании снимут реалити-шоу о туризме
Продвигая туризм. Кыргызстан в объективе известного голландского фотографа
Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по ситуации в Афганистане
Популярные новости
Талибы перебросили тысячи военнослужащих на&nbsp;границу с&nbsp;Таджикистаном Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном
Эльдар Сайфутдинов: У&nbsp;кыргызстанцев сильно развито чувство локтя Эльдар Сайфутдинов: У кыргызстанцев сильно развито чувство локтя
Таджикистан направил в&nbsp;Кыргызстан письмо с&nbsp;просьбой открыть границы Таджикистан направил в Кыргызстан письмо с просьбой открыть границы
В&nbsp;Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут &#8470;&nbsp;9. Схема В Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут № 9. Схема
Бизнес
&laquo;Сбербанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве «Сбербанк» и «Банк КЫРГЫЗСТАН» подписали соглашение о сотрудничестве
Цифровые министры Кыргызстана и&nbsp;Казахстана встретились на&nbsp;Digital week 2021 Цифровые министры Кыргызстана и Казахстана встретились на Digital week 2021
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
Введение повышающих коэффициентов в&nbsp;тарифах на&nbsp;свет&nbsp;&mdash; нарушение закона Введение повышающих коэффициентов в тарифах на свет — нарушение закона
29 сентября, среда
22:46
480 детей с ВИЧ получили планшеты 480 детей с ВИЧ получили планшеты
22:31
ВОЗ представила новую стратегию борьбы с менингитом
22:16
Опасную скамейку в 6-м микрорайоне Бишкека отремонтировали
22:00
Чудаки парковки. На бульваре Эркиндик машиной загородили проезд
21:43
Город Ош будет развивать сотрудничество с предприятиями и учреждениями Беларуси