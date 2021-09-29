Новую систему по очистке воды установили в 10 селах и жилмассивах страны

В 10 населенных пунктах страны установили новую систему по очистке воды. Об этом сообщили в Национальной академии наук.

По ее данным, работа проведена в рамках научно-исследовательского проекта «Исследование географических особенностей качества водных ресурсов в целях обеспечения питьевой водой населения Кыргызстана» и выполнена Научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды.

Системы по очистке воды созданы Институтом зеленых и интеллектуальных технологий НАН на основе анализа воды из источников водоснабжения сел.

Системы, обеспечивающие чистой питьевой водой более 15 тысяч человек, установлены в жилмассиве «Бугу-Эне-Багыш» (Бишкек), специальном социальном учреждении для пожилых людей в селе Нижняя Серафимовка, селах Чет-Булак Тогуз-Тороуского района, Сары-Ой Нарынского района, Кольцо (город Сулюкта), Липенка Джети-Огузского района, Туйто Бакай-Атинского района, Сасык-Ункур Араванского района, Боксо-Жол Узгенского района, Чкалова Базар-Коргонского района.

Ранее такая система установлена в селе Достук Аламединского района.