В рамках Ташкентского международного фестиваля пройдут Дни кыргызского кино

Сегодня в Ташкенте откроется международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового Пути». Об этом сообщается на его сайте.

В программу Дней кыргызского кино включены семь полнометражных игровых фильмов.

В рамках кинофестиваля покажут пять кыргызских документальных фильмов, а также один игровой короткометражный. Кыргызстанцы участвуют и в конкурсе молодых режиссеров «Кино за 5 дней».

Как сообщают организаторы, призы победителям молодежной программы в рамках Ташкентского кинофестиваля вручит Люк Бессон.

Среди почетных гостей также Митхун Чакраборти, Озджан Дениз, Стивен Сигал, Жерар Депардье, Айтурган Темирова — более 150 известных кинематографистов из разных стран.

Будут представлены дни фильмов из Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Египта, Израиля, Индии, Италии, Ирана, Польши, России, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Ташкентский международный кинофестиваль, также известный как Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки, проводился и в советскую эпоху (с 1968 по 1988 год) и в годы независимости Узбекистана (в 1992 и 1997 годах).

«Жемчужина Шелкового Пути» — это инновационная площадка для обмена опытом с международными коллегами и грандиозный марафон кино, обещающий стать культурным прорывом года.

Фестиваль пройдет с 28 сентября по 3 октября.