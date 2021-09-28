Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября

Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса совершит второй пилотируемый полет с пассажирами на борту 12 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт компании.

Запуск запланирован на 08.30 по местному времени (19.30 по бишкекскому) со стартовой площадки космодрома на западе Техаса.

В полете будут участвовать четверо астронавтов, включая Криса Бошуизена, бывшего инженера NASA и соучредителя американской компании Planet Labs, и Глена де Вриса, вице-председателя подразделения компании Dassault Systmes. Имена двух других участников полета объявят в ближайшие дни.

20 июля 2021 года компания Blue Origin успешно осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди которых был Безос.