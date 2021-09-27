Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбека Атамбаева привезли в суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В зал суда явились экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, действующие депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, а также другие обвиняемые по этому делу. Конвой также доставил главного обвиняемого — Алмазбека Атамбаева.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.