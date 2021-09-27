Ученые впервые спустились в «Колодец ада» в Йемене. Что нашли

Спелеологи из Омана провели исследование йеменской известняковой пещеры Бархут. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По их данным, с помощью альпинистского оборудования первопроходцы опустились на глубину более 110 метров и собрали материалы для лабораторных исследований.
Расположенный в пустыне восточной провинции Йемена Аль-Махра памятник природы местные жители называют — «Тюрьма джинов», «Запретный колодец» или «Колодец Ада». Легенды гласят, что это место проклято и к провалу нельзя приближаться, а тем более опускаться в него.
«Там были змеи, но они не побеспокоят вас, если вы не побеспокоите их», — сказал профессор геологии немецкого технологического университета в Омане Мохаммед аль-Кинди.
Ученые также нашли «пещерный жемчуг» — шарики кальцита, ставшие результатом медленной кристаллизации карбоната кальция на песчинках.