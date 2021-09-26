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Общество

С победой и защитой титула чемпиона Валентину Шевченко поздравил Садыр Жапаров

Садыр Жапаров сегодня поздравил чемпионку в наилегчайшей весовой категории Валентину Шевченко с очередной победой и защитой чемпионского титула на турнире боев смешанных единоборств UFC 266, прошедшем в Парадайсе (США). Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Глава государства высоко оценил высочайший класс мастерства, силу духа и твердость характера отечественной спортсменки, которая убедительно победила представительницу США Лорен Мерфи», — говорится в сообщении.

«От всего кыргызского народа и меня лично примите поздравления с успешным выступлением. Мы все гордимся вашими достижениями, вы с честью представляете Кыргызстан на престижных международных турнирах. Уверен, что и впереди вас ждут большие успехи и новые победы», — сказал Садыр Жапаров и пожелал Валентине Шевченко крепкого здоровья и благополучия.

Сегодня Валентина Шевченко победила американку Лорен Мерфи в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 266 в Лас-Вегасе.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208371/
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