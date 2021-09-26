У большинства кыргызстанцев, болеющих COVID-19, выявлен индийский штамм

70 процентов кыргызстанцев, заразившихся коронавирусом, перенесли особо контагиозный индийский штамм дельта. Об этом журналистам сообщил ведущий специалист департамента санитарно-эпидемиологического надзора Султан Суранбаев по итогам собранных за последние три месяца результатов исследования.

По его словам, до июля в Кыргызстане в основном циркулировал британский штамм. Его выявляли у 85,6 процента пациентов. Последние три месяца чаще всего обнаруживается индийский штамм (или штамм дельта).

Ранее специалисты из Центра по контролю и предотвращению болезней в Китае обнаружили, что индийский вариант коронавируса дельта является более заразным по причине своего феноменального самовоспроизведения. Этот вариант изготавливает собственные копии более быстро, из-за чего инкубационный период сокращается в несколько раз.

Глава Министерства здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев прогнозирует четвертую волну коронавируса на конец ноября — декабрь 2021 года. По его словам, очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается в конце года.