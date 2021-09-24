Таджикистан освободил задержанных на границе школьников Лейлекского района

Задержанные школьники села Жаштык Лейлекского района Баткенской области освобождены. Об этом 24.kg сообщил отец одного из них — Азам Гапаров.

По его словам, подростков передали через КПП «Кулунду».

«Они сейчас находятся в селе Интернационал. Я поговорил с сыном по телефону. Сейчас мальчики пройдут медосмотр, потом их отпустят домой», — сказал Азам Гапаров.

Отметим, 16-летние ученики местной школы Шерзат Юзбаев и Элибай Нейматов были задержаны 23 сентября правоохранительными органами Таджикистана по факту незаконного пересечения госграницы.