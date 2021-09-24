Фермеры Кыргызстана обеспечены ГСМ для осенней посевной лишь на 20 процентов

Фермеры Кыргызстана обеспечены ГСМ для осенних посевных работ на 20 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов.

По прогнозам министерства, потребность в ГСМ на этот год составляет 90,6 тысячи тонн дизтоплива и 24,9 тысячи тонн бензина. В том числе:

на весенние полевые работы — 39,1 тысячи тонн дизтоплива и 9,3 тысячи тонн бензина;

на уборочные работы — 32,4 тысячи тонн дизтоплива и 10 тысяч тонн бензина;

на осенние полевые работы — 19,1 тысячи тонн дизтоплива и 5,6 тысячи тонн бензина.

«По соглашению Минсельхоз заблаговременно предоставляет информацию о потребности сельхозпроизводителей в ГСМ в разрезе областей и районов, а Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана обеспечивает накопление на нефтебазах и АЗС необходимых объемов топлива. Необходимый объем ГСМ для проведения весенних полевых и уборочных работ обеспечен на 100 процентов, а на осенние посевные работы обеспеченность составляет 20 процентов», — говорится в сообщении.

Повышение стоимости оптовых партий ГСМ, по информации министерства, связано с ростом котировок на нефть и нефтепродукты на мировом рынке.

«Дополнительным негативным фактором, спровоцировавшим рост конечных цен на местных АЗС, стала значительная девальвация сома к доллару США, так как согласно общемировой практике закуп нефтепродуктов с заводов осуществляется в международной валюте, а продажа на территории Кыргызстана — в сомах», — подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее Ассоциация нефтетрейдеров сообщила, что беспошлинного бензина в республике хватит до октября.