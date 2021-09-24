Афиша Бишкека на выходные: арт-фестиваль, литературный вечер и балет

Театр

25 сентября. Балет «Чолпон»

«Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

25 сентября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

25-26 сентября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

11-26 сентября. Мультимедийная выставка «КЕШИК_VR»

Посетители увидят масштабы глобальной экологической повестки мира, при этом для создания своих объектов авторы использовали материалы из переработанных пластиковых бутылок, традиционные знания и техники бережливого потребления. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

15-28 сентября. Выставка «Портрет художника, или Взгляд на себя»

Посетители имеют уникальную возможность, кроме картин, увидеть и автопортреты их создателей. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

23 сентября — 7 октября. Выставка художников из Оша

Исмаил Урманов, Кубанычбек Мамарайимов, Мухтар Ысмайылов — имена известные в южной столице. У каждого из них свой путь в искусстве, свое миропонимание и неповторимый почерк. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

Концерты, фестивали

25 сентября. Экологический арт-фестиваль «TRASH-3: искусство + экология»

В программе эко-тур, инсталляции, фото-выставки, перформансы, показ фильмов, воркшопы, экопрактики и лайфхаки по обращению с отходами, открытие библиотеки из спасенных книг и своп-вечеринка.

Жилмассив «Алтын-Казык», 11.00-21.00

25 сентября. Концерт группы «Аура»

Коллектив исполнит свои лучшие произведения. «Аура» под управлением Таалая Бейшеева играет не только джаз или джаз-рок. Участники группы в своем творчестве стараются охватить все интересные музыкальные течения. Артисты пытаются объединить европейскую и национальную музыку.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

26 сентября. Театральный вечер «Четыре главы романа «Жизнь»»

Четыре вечные темы в стихах и прозе замечательных авторов в исполнении участников литературного клуба «Абажур». После основной программы будет конкурс с призами.

Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9в), 19.00.

26 сентября. Вечеринка в стиле латино

Приходите танцевать под лучшие латиноамериканские мелодии в исполнении Османи.

Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.

Мастер-классы, лекции

25 сентября. Лекция о жизни и творчестве Евгении Малеиной

Лекция в рамках цикла «Творчество художниц Кыргызстана: Советский период». Лекторка — Диана Ухина. Затем вы можете присоединиться к сопровождающей коллаж-арт-терапии. Регистрация по ссылке.

Творческая мастерская «Синергия», 17.00-19.00.

25 сентября. Мастер-класс по созданию мандалы

Карл Юнг считал, что мандала является визуальным проявлением бессознательного, доступным для понимания языком, которым может говорить наша душа, проявляя себя, раскрывая себя миру.

Винный магазин «Винтаж» (улица Исанова, 100), 18.00.

25 сентября. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

Для детей

26 сентября. Мастер-класс по акварельной живописи

Бонус — аквагрим для детей. Регистрация по номеру 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.