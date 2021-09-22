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Общество

Дело Орхана Инанды. Адвокат рассказала новые подробности дела

Директор международного учебного учреждения «Сапат» Орхан Инанды отказался от турецкого гражданства еще в 2010 году. Об этом в социальной сети Facebook сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

«Связались с господином Орханом Инанды через адвоката Анкары. Он передает, что еще в 2010-м отказался от турецкого гражданства. При получении кыргызского гражданства им была представлена копия заявления об отказе от гражданства Турции. Странно, что наши компетентные органы об этом молчат и выставляют Орхана Инанды как обладателя иного гражданства», — написала она.

Facebook
Фото Facebook. Пост Таалайгуль Токтакуновой

Юрист отметила, что Орхан Инанды был и остается гражданином Кыргызстана.

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Орхан Инанды написал заявление об отказе от турецкого гражданства
5 июля этого года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды — один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Орхана Инанды в Кыргызстан. МИД вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары его заключили под стражу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208030/
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