Россияне с паспортом Кыргызстана не проходят банковскую проверку в Гонконге

Банки Гонконга начали массово блокировать счета российских предпринимателей со вторым, кыргызстанским гражданством. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что это связано с тем, что бизнесмены получали паспорта Кыргызской Республики для обхода санкций.

По данным издания, в течение последнего месяца таких россиян стали включать в негласный черный список — старые депозиты закрывают, а новые отказываются регистрировать.

Сооснователь платформы Digital ВЭД Анна Фомичева отмечает, что гражданам РФ довольно легко стать гражданами КР. По ее словам, такая схема стала особенно популярной после февраля 2022 года.

«С российским паспортом сложно открыть расчетные счета, и все массово начали регистрировать компании в Дубае. Поначалу все было хорошо, и там гражданам РФ даже открывали счета, но через шаг, и Дубай сказал, мол, спасибо, но транзит денежных средств из России мы делать не будем. А если россиянину и удавалось открыть счет, то за ним жестко следили. Поэтому мы посмотрели, какие есть страны, где можно не платить сумасшедшие деньги за тестирование гипотезы. И в наше поле попалась Киргизия. Полтора года назад деньги через нее спокойно транзитились, это было несложно, и россияне до 1990 года рождения легко получали там второе гражданство. Конечно, для наших предпринимателей открылись определенные возможности», — рассказала она.

Анна Фомичева добавила, что по сравнению с тем, что предлагает остальной мир, за $5 тысяч там (в КР) можно спокойно получить второй паспорт.

«При этом если у тебя нет определенного ресурса, то ты можешь получать его годами. Но с правильными связями, заплатив немного денег, паспорт Киргизии можно спокойно получить через шесть-восемь месяцев. И необязательно покупать какую-то недвижимость, ведь там уже существует целый бизнес: за деньги гражданин Киргизии прописывает россиянина и помогает подать документы», — поделилась она с РБК.

В публикации говорится, что гонконгские банки начали блокировать счета людей с кыргызским гражданством. Сейчас проводится усиленная проверка каждого клиента. Главное, на что обращают внимание, реализуются ли с помощью этого счета схемы обхода санкций.