Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян

Гражданство Кыргызстана привлекает россиян простотой оформления и возможностью жить и работать в стране без ограничений. КР входит в ЕАЭС, поэтому получение паспорта этой республики открывает дополнительные перспективы для ведения бизнеса, трудоустройства и проживания в регионе.

В этой статье эксперты компании iWorld поделились, какие есть способы получения гражданства в Кыргызстане, кто может претендовать на упрощенный порядок и какие документы понадобятся.

Что дает гражданство Кыргызстана?

Кыргызский паспорт открывает доступ к тем же правам, что и у коренных граждан страны. Вот основные преимущества:

Право на постоянное проживание и работу. Не нужно получать разрешение на работу или оформлять ВНЖ.

Не нужно получать разрешение на работу или оформлять ВНЖ. Свободное пересечение границ. Граждане Кыргызстана могут без визы посещать Россию, Казахстан и другие страны СНГ.

Граждане Кыргызстана могут без визы посещать Россию, Казахстан и другие страны СНГ. Доступ к госпрограммам. Это касается медицины, образования, пенсий и пособий.

Это касается медицины, образования, пенсий и пособий. Политические права. Можно участвовать в выборах и занимать госдолжности.

Можно участвовать в выборах и занимать госдолжности. Двойное гражданство с Россией. Отказываться от российского паспорта не обязательно.

Отказываться от российского паспорта не обязательно. Устранение последствий санкций. Второй паспорт Кыргызстана позволяет гражданам РФ без ограничений открывать бансковские счета в Европе, получать шенгенские и даже американские визы.

Способы получения гражданства Кыргызстана

Получить кыргызский паспорт можно несколькими способами:

По рождению. Гражданами Кыргызстана автоматически становятся дети, если:

хотя бы один из родителей имеет кыргызское гражданство;

ребенок родился на территории КР, а родители неизвестны или не имеют гражданства.

По происхождению. Если у заявителя есть родители или близкие родственники, которые были гражданами Кыргызстана, он может оформить паспорт по упрощенной схеме.

Через натурализацию. Это стандартный способ для иностранцев, который требует выполнения ряда условий:

проживание в КР не менее пяти лет на основании ВНЖ;

знание государственного языка (кыргызского);

наличие легального источника дохода;

отсутствие судимости.

Через брак. Иностранцы, вступившие в брак с гражданином Кыргызстана, могут подать заявление на гражданство через три года совместного проживания.

В упрощенном порядке для граждан России. Россияне могут получить гражданство КР по ускоренной процедуре, минуя пятилетний срок проживания. Об этом расскажем в следующем разделе.

Упрощенный порядок получения гражданства для россиян

Россияне могут оформить кыргызское гражданство по ускоренной схеме. Для этого не нужно проживать в стране пять лет, достаточно подтвердить родственные или исторические связи с Кыргызстаном.

Кто может получить гражданство в упрощенном порядке? Процедура доступна для:

бывших граждан СССР, которые жили в КР до 1991 года или родились на ее территории;

лиц, у которых есть родственники — граждане Кыргызстана (родители, бабушки, дедушки, братья, сестры);

русскоязычных граждан, имеющих востребованную профессию и проживающих в стране.

Какие документы нужны? Для подачи заявления потребуются:

паспорт гражданина России;

свидетельство о рождении (при наличии кыргызских корней);

документы, подтверждающие родственные связи с гражданами КР;

справка об отсутствии судимости;

документ, подтверждающий знание кыргызского языка (иногда требуют устное собеседование).

Сроки рассмотрения. В среднем процесс занимает от двух месяцев. В это время заявитель может находиться в Кыргызстане на основании ВНЖ.

По словам миграционных специалистов iWorld, оформление гражданства Кыргызской Республики по рождению в СССР — один из самых быстрых в мире способов получить второй паспорт для россиян.

Стандартная процедура натурализации

Если у заявителя нет оснований для упрощенного получения гражданства, он может оформить его через натурализацию. Этот процесс длится дольше и требует выполнения нескольких условий.

Требования к заявителю. Чтобы подать заявление на гражданство Кыргызстана, нужно:

проживать в стране не менее пяти лет на основании вида на жительство;

знать кыргызский язык на базовом уровне (проводится собеседование);

иметь законный источник дохода;

не иметь судимости и проблем с миграционными органами;

доказать намерение проживать в КР на постоянной основе.

Как подать заявление?

Собрать документы:

Паспорт иностранного гражданина. Вид на жительство. Справку о доходах. Справку об отсутствии судимости. Документы, подтверждающие законность проживания в стране. Сертификат о знании кыргызского языка (если требуется). Подать заявление в МВД Кыргызстана. Пройти проверку миграционной службы и ГКНБ. Дождаться решения президента (он подписывает указ о предоставлении гражданства).

Сколько времени занимает процесс? Обычно рассмотрение заявления длится 1,5-2 года, но может затянуться.

Отказ от гражданства России: нужно ли россиянам?

При получении гражданства Кыргызстана россияне не обязаны отказываться от российского паспорта. Между странами действует соглашение о двойном гражданстве, подписанное в 1996 году.

Что дает двойное гражданство:

можно свободно жить и работать в обоих государствах;

остается возможность пользоваться социальными льготами и пенсиями в России;

можно беспрепятственно въезжать и выезжать без виз.

Когда может понадобиться отказ от гражданства РФ:

если россиянин хочет стать госслужащим в КР (по закону чиновники должны иметь только одно гражданство);

если этого требуют личные обстоятельства (например, оформление налогового резидентства или отказ от воинской обязанности в России).

Как отказаться от российского гражданства:

Подать заявление в консульство РФ в Кыргызстане. Предоставить паспорт, заявление и подтверждение второго гражданства. Дождаться официального решения (процесс занимает от шести месяцев до года).

Но в большинстве случаев россияне могут сохранить оба паспорта без необходимости отказа.

Возможные сложности и подводные камни

Процесс получения гражданства Кыргызстана относительно прост, но есть нюансы, о которых стоит знать заранее.

Дополнительные проверки:

заявителей могут проверять по линии МВД и ГКНБ на наличие судимости, долгов и связей с экстремистскими организациями;

в случае малейших сомнений в подлинности документов могут потребовать дополнительные справки.

Задержки в рассмотрении заявлений:

указ о гражданстве подписывает президент КР, поэтому процесс может затянуться;

иногда документы «застревают» в МВД или миграционной службе — в этом случае помогает личное обращение или подача запроса о статусе заявления.

Требования к знанию кыргызского языка:

в некоторых случаях могут попросить пройти устное собеседование, даже если в законе об этом прямо не сказано;

проверка касается только натурализации, и русскоязычные заявители могут столкнуться с формальными трудностями.

Особенности регистрации в Кыргызстане:

после получения гражданства нужно оформить паспорт гражданина КР, а также зарегистрироваться по месту жительства;

нарушение правил регистрации может привести к штрафам или аннулированию статуса.

Как избежать проблем:

собрать все документы заранее, чтобы не терять время на повторную подачу;

следить за статусом заявления и регулярно уточнять информацию в госорганах;

если есть сомнения в процедуре, проконсультироваться с юристом или миграционными специалистами.

ВНЖ и ПМЖ Кыргызстана — альтернатива гражданству?

Некоторые россияне задумываются о временных альтернативах гражданству — о виде на жительство (ВНЖ) или о статусе постоянного проживания (ПМЖ). Однако в нынешних условиях кыргызский паспорт дает гораздо больше возможностей, а оформить его можно по упрощенной схеме.

Почему гражданство лучше, чем ВНЖ или ПМЖ:

Свобода передвижения. Граждане Кыргызстана могут без визы въезжать в Россию, Казахстан, Узбекистан и ряд других стран. С учетом санкций против РФ кыргызский паспорт становится полезным инструментом для путешествий.

Нет ограничений на работу. В отличие от обладателей ВНЖ, гражданам не нужно получать разрешение на работу — они могут трудоустроиться сразу.

Доступ к банковским услугам за границей. Из-за санкций у россиян возникли сложности с международными платежами и открытием счетов. С кыргызским паспортом можно свободно пользоваться банковскими услугами за пределами России.

Двойное гражданство с РФ. Паспорт КР не требует отказа от гражданства России. Можно пользоваться преимуществами сразу двух стран.

Государственная поддержка и соцгарантии. Граждане Кыргызстана имеют доступ к бесплатной медицине, образованию, пенсиям и социальной защите.

Почему ВНЖ и ПМЖ — не лучший вариант:

ВНЖ нужно продлевать каждые пять лет, а гражданство дается пожизненно;

обладатели ВНЖ и ПМЖ не могут участвовать в выборах и занимать госдолжности;

ВНЖ и ПМЖ не дают преимуществ в других странах мира;

при изменении миграционного законодательства ВНЖ или ПМЖ могут аннулировать, гражданство — нет.

Вывод: если хотите получить стабильный статус, защиту активов и больше возможностей для жизни, работы, бизнеса и путешествий, гражданство Кыргызстана — оптимальный вариант. Оформить его можно всего за несколько месяцев, без отказа от российского паспорта и знания языка. Оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайте iworld.com, и специалист компании в деталях расскажет об условиях и подскажет, с чего начать процесс.