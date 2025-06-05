Порядок получения гражданства Кыргызстана хотят изменить: что предлагают

Министерство цифрового развития и инновационных технологий инициирует поправки в действующее законодательство, касающиеся порядка получения и утраты гражданства Кыргызской Республики.

Проект соответствующего указа президента вынесен на общественное обсуждение.

Минцифры считает, что для подачи на гражданство нужен не просто штамп о регистрации, а официальный вид на жительство. Это устраняет юридические противоречия и привязывает будущих граждан к постоянному проживанию.

Подавать документы можно будет только онлайн через автоматизированную информационную систему и с электронной подписью.

Чиновники предлагают полностью отказаться от бумажных носителей. Все справки будут сканироваться, загружаться в личное досье, а на руки выдадут электронное подтверждение.

Проектом документа предлагается упростить механизм приема в гражданство детей этнических кыргызов в случаях, когда оба родителя либо единственный родитель являются иностранными гражданами, а также предусмотреть возможность предоставления гражданства по заявлению одного из родителей при наличии согласия второго.

Также закрепляется норма о признании гражданами КР детей, рожденных на территории Кыргызской Республики от иностранных граждан — этнических кыргызов, независимо от их текущего гражданства и места жительства. Подчеркивается, что эти меры являются выражением государственной политики по защите и поддержке этнических кыргызов, а также по укреплению их культурной и этнической связи с исторической родиной.

В целях повышения уровня национальной безопасности предлагается введение новой нормы, предусматривающей возможность прекращения гражданства для лиц, не являющихся гражданами Кыргызской Республики по рождению, если установлено, что они осуществляют деятельность, представляющую угрозу безопасности государства или проходят службу в военных, правоохранительных либо специальных органах иностранных государств.

Как поясняет разработчик, это положение направлено на обеспечение приоритета интересов государственной безопасности, а также защиты суверенитета и территориальной целостности республики. Это также отвечает мировой практике, в том числе политике ведущих стран, устанавливающих аналогичные основания для прекращения гражданства.

Проектом также уточняются формулировки, ранее вызывавшие неоднозначное толкование. Это касается, в частности, условий восстановления гражданства бывших граждан Кыргызской Республики, признанных лицами без гражданства, а также условий для лиц, родившихся в Киргизской ССР и документированных паспортами образца 1974 года. В данных случаях закон предоставляет возможность приобретения или восстановления гражданства без дополнительных условий о сроке проживания либо предоставления доказательств принадлежности к другому государству, что направлено на реализацию принципа правовой преемственности и недопущение безгражданства.