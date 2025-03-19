Садыр Жапаров подписал закон, меняющий правила получения гражданства Кыргызстана

Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О гражданстве Кыргызской Республики». Об этом сообщается на сайте президента.

Документ, принятый Жогорку Кенешем 6 февраля 2025-го, вносит ряд значительных корректировок в законодательство о гражданстве, направленных на устранение внутренних противоречий и оптимизацию процесса рассмотрения соответствующих вопросов.

Согласно принятому закону, внесены следующие изменения:

Гражданами КР признаются лица, родившиеся в Киргизской ССР и имеющие паспорт образца 1974 года, выданный на территории КР, постоянно проживающие в ней с момента рождения и не заявившие о принадлежности к гражданству другого государства.

Ребенок, родители или единственный родитель которого являются гражданами Кыргызской Республики на момент его рождения, признается гражданином КР, независимо от места рождения и наличия гражданства иностранного государства, за исключением гражданства приграничного государства.

Ребенок, родившийся на территории КР, родители или единственный родитель которого являются иностранцами — этническими кыргызами, также получает гражданство КР.

Основания для отказа в выходе из гражданства Кыргызской Республики дополнены пунктом о противоречии интересам национальной безопасности страны.

Перечень оснований утраты гражданства Кыргызской Республики расширен следующими пунктами:

Получение информации от компетентного органа иностранного государства о приобретении гражданства этого государства при наличии нотариально удостоверенного заявления об отказе от гражданства КР.

Осуществление гражданином КР, не являющимся гражданином по рождению и приобретшим гражданство в результате приема, деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности, или прохождение им действительной военной службы, службы в правоохранительных органах или органах специальных служб иностранного государства.

Также в закон внесены иные изменения редакционного характера, направленные на оптимизацию процедур приема, выхода и утраты гражданства.