Рекордное число богатых американцев намерено покинуть США после выборов

Юристы и частные компании, специализирующиеся на вопросах иммиграции, фиксируют большой спрос со стороны американских клиентов, желающих получить вторые паспорта или вид на жительство за границей. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что многие богатые американцы опасаются политических и социальных беспорядков, независимо от того, кто победит на президентских выборах.

Телеканал подчеркивает, что разговоры о переезде за границу после выборов — обычное дело. Но консультанты по вопросам иммиграции заявили, что на этот раз многие состоятельные граждане уже принимают меры.

«Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас», — сказал руководитель группы в компании Henley & Partners, которая консультирует богатых американцев по вопросам миграции, Доминик Волек.

Он добавил, что число американцев, планирующих переехать за границу, выросло по меньшей мере на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, а их доля среди клиентов стала превышать число граждан других стран.

Опрос компании Arton Capital показал: 53 процента американских миллионеров говорят, что они с большой долей вероятности покинут США после выборов, независимо от того, кто победит. Состоятельные молодые люди наиболее склонны к отъезду, а 64 процента от 18 до 29 лет заявили, что «очень заинтересованы» в получении так называемых золотых виз через инвестиции за рубежом.

CNBC отмечает, что сверхбогатые люди все чаще рассматривают гражданство одного государства как личный и финансовый риск. Так же, как они диверсифицируют свои инвестиции — теперь создают «паспортные портфели», чтобы «хеджировать страновые риски». Многие также хотят неамериканский паспорт на случай поездки в регионы, враждебные по отношению к Соединенным Штатам.