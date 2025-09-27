CNN: Трамп попросил Верховный суд рассмотреть запрет на гражданство по рождению

Администрация лидера США Дональда Трампа попросила Верховный суд рассмотреть конституционность его указа об ограничении права на гражданство по рождению. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

«Решения суда низшей инстанции признали недействительной политику, имеющую первостепенное значение для президента и его администрации, что подрывает нашу безопасность на границе», — приводит телеканал выдержки из переданной в Верховный суд апелляции.

«Эти решения без законного обоснования предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч неправомочных лиц», — указывается в материалах.

Указ об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения Дональд Трамп подписал после инаугурации 20 января. Этот документ преподносился как «восстановление смысла и значения гражданства Соединенных Штатов». Он запрещал государственным ведомствам выдавать гражданство детям родителей, которые на момент рождения ребенка находились в США на незаконных основаниях.