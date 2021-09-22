В Кыргызстане егеря не имеют финансового стимула для борьбы с браконьерством

В Госкомитете по экологии и климату не знают, повысили егерям зарплату или нет. Заведующий отделом природопользования Бекбатыр Бузурманов, выступая на брифинге в Бишкеке, не смог однозначно ответить на вопрос журналистов.

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«Насколько мне известно, зарплату им вроде бы не подняли. Имеется система стимулирования. Егерь получает 30 процентов от суммы штрафа при выявлении браконьерства. Например, за незаконную добычу Сибирского козерога предусмотрен штраф в 100 тысяч сомов, соответственно 30 процентов — это 30 тысяч сомов», — сказал он.

Однако присутствующий на брифинге заведующий лабораторией зоологии Биолого-почвенного института Национальной академии наук Аскар Давлетбаков сообщил, что на практике эта система проработала недолго.

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«Да, действительно, поначалу егеря активизировались. Но дело в том, что дальнейшим оформлением штрафа за браконьерство занимаются сотрудники милиции. Получалось так, что егеря выявляли факт, но до выплаты штрафа дело не доходило и они не получали положенный им процент», — отметил он.

На сегодня в Кыргызстане насчитывается 49 егерей и 35 охотоведов. Их социальное положение оставляет желать лучшего, зарплаты не превышают 6 тысяч сомов. В то же время каждый в среднем охраняет от 5 тысяч гектаров угодий и дополнительно привлекается к выполнению противопожарных и лесозащитных мероприятий. Постановление о повышении зарплат выносилось на общественное обсуждение весной прошлого года.