Потребительский кредит. Все, что нужно о нем знать

Когда предстоит крупная покупка, а нужной суммы нет, логичным решением выглядит потребительский кредит. Но эксперты предупреждают: надо хорошо подумать, прежде чем его брать. Стоит все просчитать, изучить предложения банков и микрофинансовых организаций и взвесить все за и против.

Что это за кредит?

Потребительскими называют займы, которые вы берете у банка на покупку товаров и услуг для себя или семьи. Чаще всего их берут на покупку машины, ремонт домов и квартир, товары длительного пользования (мебель, бытовая и электронная техника), туристические поездки, оплату учебы и другие цели.

Такие кредиты выдают только физическим лицам, на компанию его оформить нельзя.

Взять займ можно в банке или микрофинансовой организации (МФО). Для его оформления, как правило, нужен минимальный пакет документов. Да и выдают его быстро.

Когда можно брать?

Если вам прямо сейчас хочется новый телефон или холодильник, не бегите в первый попавшийся банк за кредитом. Сначала оцените свои возможности. Рассчитайте точно, какая сумма и на какой срок необходима. Учитывайте, что вам придется вернуть не только деньги на покупку, к ним прибавятся проценты и возможные дополнительные платежи.

Если выплаты по кредитам и займам составляют почти половину годового дохода, есть риск не справиться с погашением долга.

Платежи не должны превышать трети вашего ежемесячного дохода. Кроме того, должна быть финансовая подушка безопасности. Надо предусмотреть и возможные крупные расходы или, наоборот, снижение дохода. Ваша задача — максимально продумать все варианты. Вполне возможно, что в итоге вы решите копить деньги на депозите, а не платить по кредиту. Это тоже хороший выбор.

Помимо оплаты кредита, не стоит забывать о ежемесячных тратах (оплата ЖКХ, квартплата, транспорт, продукты питания, развлечения и другое). Попробуйте подсчитать оставшуюся сумму денег — остаток и будет суммой, которую вы реально можете потратить на ежемесячные выплаты по кредиту.

Как выбрать банк?

Потребительские кредиты предлагают абсолютно все банки и МФО. Здесь не стоит торопиться. Внимательно изучите все предложения и условия. В первую очередь узнайте, сколько придется заплатить.

Обязательно выясните полную стоимость кредита.

Это не только сумма займа и проценты, но и возможные другие расходы по договору. Например, может быть предусмотрена плата за страховку.

Даже на кредиты бывают акции, поэтому важно анализировать ситуацию на рынке. Например, перед праздниками банки снижают ставки. А еще специалисты советуют брать потребительский кредит в том банке, в котором у вас зарплатная карта.

Как правило, для такой категории заемщиков у банков предусмотрены индивидуальные условия.

Стоит присмотреться к исламским принципам финансирования. Они есть у многих банков. Там тоже можно получить нужную сумму на выгодных условиях.

Когда выбрали банк и кредит

При заключении договора обратите внимание на валюту платежа и проценты. Проверьте график платежей (количество, размер и периодичность). Убедитесь, что вы сможете отдавать банку ежемесячно необходимую сумму вовремя. Лучше подстраховаться: например, если у вас зарплата 20-го числа каждого месяца, стоит выбрать срок внесения платежей не раньше 25-го.

Даже если у банка установлены стандартные даты по внесению платежей, их всегда можно скорректировать для удобства.

Внимательно читайте договор о кредите. Надо не просто пробежать глазами, а детально изучить документ. Это убережет от «сюрпризов». Если все хорошо, то подписывайте договор. Вместе с ним банк выдаст график платежей.

Стоит сразу обсудить возможность досрочного погашения кредита. Сразу уточняйте, есть ли какая-то комиссия за него, через какой срок можно сделать и как. Если банк против досрочного погашения и не предлагает вариантов, которые максимально сохранят ваши деньги, лучше поискать другое финансово-кредитное учреждение. Всегда найдется то, которое предложит клиенту максимально комфортные условия.

Если платить не получается?

Жизненные ситуации бывают разные. Может случиться так, что платить нечем. Не стоит утаивать финансовые сложности от банка. Лучше сразу сообщите, что у вас проблемы.

Банк в первую очередь заинтересован в погашении кредита.

Совместными усилиями вы всегда найдете подходящий вариант. Банк может предложить, например, уменьшить сумму ежемесячных платежей, но увеличить срок выплат. Или другие варианты, которые будут удобны обеим сторонам.

Банки обладают широким спектром механизмов взыскания просроченной задолженности. В том числе и через суд. В этом случае никто уже не войдет в ваше положение. Поэтому не доводите ситуацию до крайностей.