Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень

Действия руководства учреждения № 53 ГСИН правозащитники расценили как репрессии против заключенных и воспрепятствование деятельности представителей Национального центра против пыток. Об этом заявили сотрудники правозащитной организации «Справедливость».

По их словам, ранее глава Джалал-Абадского территориального представительства Национального центра Алишер Эрматов и привлеченные эксперты посетили с проверкой СИЗО № 53 в Джалал-Абаде.

В ходе визита пять женщин пожаловались на условия содержания. По их словам, сотрудница унижала их, применяла физическую силу, заставляла выполнять сложные упражнения.

По утверждению одной из заключенных, сотрудница домогалась ее, трогала за интимные места. А со слов другой арестантки, ее заставили раздеться при конвоирах-мужчинах, когда она хотела принять душ.

Были также выявлены нарушения в медицинской части учреждения и на кухне.

Итоги посещения были опубликованы в СМИ. Правозащитники отметили, что это не понравилось руководству ГСИН, поскольку материалы вызвали общественный резонанс.

По словам правозащитников, Государственная служба исполнения наказаний начала репрессии в отношении содержащихся в СИЗО женщин, которые с жалобами обратились к представителям НЦПП.

Для убедительности ГСИН привлекли СМИ. В частности ТВ «Регион» и «ЭлТР». В телевизионных сюжетах женщины отказались от своих жалоб и стали наговаривать на главу Джалал-Абадского территориального представительства Национального центра Алишера Эрматова, обвиняя его в том, что он распространил неверную информацию, что никаких притеснений и домогательств со стороны сотрудницы нет, и что в СИЗО созданы очень хорошие условия, а кормят их даже лучше, чем дома.

Члены мониторинговой группы каждый раз при выполнении своих обязанностей как минимум за день до посещения сдают ПЦР-тест. В сложный эпидемиологический период за соблюдением этих процедур очень пристально следит руководство СИЗО. Съемочная группа состоит как минимум из двух телевизионщиков — оператора и корреспондента. То, что им удалось так оперативно оказаться внутри СИЗО, у правозащитников вызвало много вопросов, а также сомнений в соблюдении санитарных норм (наличие ПЦР-теста и другое)

«Национальный центр — такой же государственный орган, как и Государственная служба исполнения наказаний. Более того, Национальный центр — независимый государственный орган, неподконтрольный какой-либо ветви власти. Он осуществляет важную миссию, возложенную на государство», — напоминают в «Справедливости».

И отметили, что любое решение, принятое по вышеуказанному вопросу вне интересов предупреждения пыток, будет воспринято как воспрепятствование деятельности Национального центра и доведено до международного сообщества через специальные процедуры ООН.