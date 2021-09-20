Кыргызстанские ученые запатентовали способ лечения облысения. Об этом сообщает «Кыргызпатент».

Как сообщается в сентябрьском выпуске «Интеллектуалдык менчик», ученые Мир-Али, Алиджон и Лайло Балтабаевы запатентовали способ лечения рецидива алопеции.

Согласно документу, способ лечения рецидива алопеции, включающий назначение витаминов, наружной гормональной терапии, биостимуляторов, отличается тем, что дополнительно используется ганцикловир по 250-500 миллиграмм внутривенно на 100 миллилитров физиологического раствора ежедневно 12-15 дней, несколькими курсами с интервалом в 20-30 дней. Лечение следует проводить строго под наблюдением врачей.