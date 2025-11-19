11:55
Экономика

В Кыргызстане упростили налоговую регистрацию работающих по патенту

В Кыргызстане упростили налоговую регистрацию работающих по патенту. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Отмечается, что процедура регистрации для налогоплательщиков, работающих на основе патента, стала проще.   

Физическое лицо, которое получает патент через электронную систему ГНС, теперь автоматически регистрируется в налоговом органе с момента выдачи документа. Таким образом, приходить в налоговый орган, чтобы оформить процедуру, не нужно.

Аналогичный порядок действует для индивидуальных предпринимателей. Их регистрация происходит автоматически в момент приобретения патента без подачи отдельного заявления.

Также теперь деятельность, осуществляемая на основе патента, не подвергается выездным налоговым проверкам за весь период его действия. Исключение — встречные проверки.  
