Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора

Время пребывания мигрантов в России предлагают ограничить сроком трудового договора. С инициативой выступил депутат Государственной думы Сергей Миронов.

Фото газеты «Известия»

Отмечается, что 13 декабря он внесет в Госдуму законопроект, согласно которому время нахождения трудовых мигрантов на территории страны будет строго ограничено сроком действия их трудового договора.

«Сегодня одной из главных проблем в сфере миграции является отсутствие системы планирования и управления привлечения неквалифицированной рабочей силы. Приток мигрантов происходит стихийно, потребности региональных экономик в иностранных работниках не учитываются», — пояснил Сергей Миронов.

Законопроект предлагает отменить существующую систему патентов на работу и ввести механизм организованного набора иностранцев. Разрешение на трудовую деятельность будут выдавать только для конкретного предприятия, а переход к другому работодателю запретят под угрозой выдворения из РФ.

После окончания контракта иностранные граждане будут обязаны покинуть страну. Для усиления контроля предлагается ввести обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование всех иностранцев в течение 30 дней с момента въезда в Россию.