12:33
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Общество

Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора

Время пребывания мигрантов в России предлагают ограничить сроком трудового договора. С инициативой выступил депутат Государственной думы Сергей Миронов.

газеты «Известия»
Фото газеты «Известия»

Отмечается, что 13 декабря он внесет в Госдуму законопроект, согласно которому время нахождения трудовых мигрантов на территории страны будет строго ограничено сроком действия их трудового договора.

«Сегодня одной из главных проблем в сфере миграции является отсутствие системы планирования и управления привлечения неквалифицированной рабочей силы. Приток мигрантов происходит стихийно, потребности региональных экономик в иностранных работниках не учитываются», — пояснил Сергей Миронов.

Законопроект предлагает отменить существующую систему патентов на работу и ввести механизм организованного набора иностранцев. Разрешение на трудовую деятельность будут выдавать только для конкретного предприятия, а переход к другому работодателю запретят под угрозой выдворения из РФ.

После окончания контракта иностранные граждане будут обязаны покинуть страну. Для усиления контроля предлагается ввести обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование всех иностранцев в течение 30 дней с момента въезда в Россию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353728/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Москвы жестко раскритиковал недовольных мигрантами: возьмите метлу сами
В Бурятии пообещали защищать права трудовых мигрантов из Кыргызстана
В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Сбор биометрики мигрантов теперь будет проходить во всех пунктах пропуска России
Президент России ужесточил условия получения трудовыми мигрантами полиса ОМС
В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Мигрантам больше не будут дарить деньги за рождение ребенка в Югре
В России ужесточили правила получения полисов ОМС для трудовых мигрантов
В Иркутске незаконно легализовали более 1 тысячи 500 граждан из Центральной Азии
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Комментарий Минтранса
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
Бизнес
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
8 декабря, понедельник
12:26
Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью и упрощенную отчетность Ювелирная промышленность получит льготы, доступ к сырью...
12:24
Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
12:14
Выделенные полосы для общественного транспорта вновь появились в Бишкеке
12:09
«Аргамак» признана лучшей федерацией 2025 года
11:58
На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад, на Долоне и Ала-Беле ограничили движение