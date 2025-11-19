21:55
Общество

В Санкт-Петербурге подорожает патент для трудовых мигрантов

Патент для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге в 2026 году будет стоить 8 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского парламента.

В настоящее время его стоимость составляет 6 тысяч рублей.

«Бюджетно-финансовый комитет петербургского парламента поддержал внесенный губернатором города законопроект о повышении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Санкт-Петербурге. Это одна из ключевых составляющих формулы, которая позволяет регулировать размер фиксированного авансового платежа — патента, с учетом особенностей каждого из субъектов РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Петербурге стоимость патента растет с 2018 года в соответствии с общим уровнем зарплат в городе. По расчетам авторов законопроекта предложенные изменения позволят привлечь в бюджет Петербурга не менее 11 миллиардов рублей. Одновременно с Петербургом поднять соответствующую стоимость патента для иностранных рабочих до 8 тысяч рублей планирует и Ленинградская область.
