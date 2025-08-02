13:21
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Общество

Стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге повысят с 1 сентября

Стоимость патента для трудовых мигрантов, желающих работать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области России, с 1 сентября текущего года повысят до 8 тысяч рублей. Соответствующее решение поддержали на совместном заседании координационного совета в сфере социально-экономического развития губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко.

«Между нашими регионами уникальная ситуация, между нами нет в этом вопросе конкуренции. Совместно принимая решения, мы в первую очередь заботимся о защите и обеспечении качественной работой наших жителей», – отметил Александр Беглов.

Читайте по теме
В Санкт-Петербурге все-таки запретили трудовым мигрантам работать таксистами

Александр Дрозденко напомнил, что в регионах одинаковые перечни профессий, в которых запрещено работать мигрантам. В пример он привел такси.

«Работа над перечнем специальностей, где мы можем уже справляться своими силами, продолжается», – отметил он.

По данным председателя Комитета по труду и занятости населения Василия Пониделко, в Петербурге в этом году оформили больше 121 тысячи патентов, это на 18 процентов больше, чем в том же периоде прошлого года. В бюджет патенты в этом году принесли 5 миллиардов рублей.

Около 30 процентов от общего числа мигрантов, работающих по патентам, заняты в строительстве, 19 процентов оказывают административные и сопутствующие дополнительные услуги, 14 процентов трудятся в гостиничном сервисе, 8 процентов – в сфере транспортировки и хранения, 9 процентов – в розничной торговле и 7 процентов заняты в обрабатывающем производстве.

Сейчас стоимость патента в Петербурге и Ленобласти составляет 6 тысяч рублей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338256/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Путин освободил мигрантов, работающих по квоте, от экзамена по русскому языку
В Иркутске издали книги для формирования положительного образа РФ у мигрантов
На билеты выдворяемым мигрантам в Ленобласти РФ выделено 10 миллионов рублей
В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства России за наркопреступления
В Бишкеке обсудили упрощение миграционных процедур для кыргызстанцев в России
Госдума смягчила требования к сдаче экзамена по языку для трудовых мигрантов
Госдума приняла законопроект о новых пошлинах для мигрантов и автовладельцев
Кабмин РФ отказался освобождать прибывших по квоте мигрантов от экзаменов
Только 3 процента россиян считают мигрантов полезными для развития экономики РФ
Из Ленинградской области выдворили 1 тысячу мигрантов, в том числе граждан КР
Популярные новости
Началось асфальтирование северной объездной дороги Началось асфальтирование северной объездной дороги
Если проблемы за&nbsp;границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
Ошский рынок переезжает: в&nbsp;пригороде Бишкека растет гигантский комплекс Ошский рынок переезжает: в пригороде Бишкека растет гигантский комплекс
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане планируют повысить пенсии С 1 октября в Кыргызстане планируют повысить пенсии
Бизнес
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
2 августа, суббота
13:03
В Иссык-Кульской области Минприроды выпустило в дикую природу 30 джейранов В Иссык-Кульской области Минприроды выпустило в дикую п...
12:51
Глава кабмина Кыргызстана поздравил строителей с профессиональным праздником
12:49
Стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге повысят с 1 сентября
12:22
Выпускники медвузов возмещают бюджетные средства, чтобы не ехать на отработку
12:00
Продолжение «Уэнсдэй», комедии и мультфильмы. Что смотреть на следующей неделе