Стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге повысят с 1 сентября

Стоимость патента для трудовых мигрантов, желающих работать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области России, с 1 сентября текущего года повысят до 8 тысяч рублей. Соответствующее решение поддержали на совместном заседании координационного совета в сфере социально-экономического развития губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко.

«Между нашими регионами уникальная ситуация, между нами нет в этом вопросе конкуренции. Совместно принимая решения, мы в первую очередь заботимся о защите и обеспечении качественной работой наших жителей», – отметил Александр Беглов.

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Александр Дрозденко напомнил, что в регионах одинаковые перечни профессий, в которых запрещено работать мигрантам. В пример он привел такси.

«Работа над перечнем специальностей, где мы можем уже справляться своими силами, продолжается», – отметил он.

По данным председателя Комитета по труду и занятости населения Василия Пониделко, в Петербурге в этом году оформили больше 121 тысячи патентов, это на 18 процентов больше, чем в том же периоде прошлого года. В бюджет патенты в этом году принесли 5 миллиардов рублей.

Около 30 процентов от общего числа мигрантов, работающих по патентам, заняты в строительстве, 19 процентов оказывают административные и сопутствующие дополнительные услуги, 14 процентов трудятся в гостиничном сервисе, 8 процентов – в сфере транспортировки и хранения, 9 процентов – в розничной торговле и 7 процентов заняты в обрабатывающем производстве.

Сейчас стоимость патента в Петербурге и Ленобласти составляет 6 тысяч рублей.