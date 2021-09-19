В Бишкеке прошел полумарафон среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, мероприятие провела дирекция марафонов совместно с министерствами здравоохранения и социального развития, культуры, информации, спорта и молодежной политики, мэрией столицы и при технической поддержке спонсоров.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что такие мероприятия интегрируют людей с инвалидностью в общество, изменяют отношение населения к лицам с ограниченными возможностями.

В марафоне приняли участие лица с инвалидностью, передвигающиеся на кресло-колясках, и сопровождающие их лица.

Победители марафона получили призы, а все участники — подарки.